Тимофей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Панова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Панова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Панова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Панова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр Григорьевич (Тимофеевич)
Мать ребёнка: Панова Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панова Елена Николаевна
Смерть
Неизвестно