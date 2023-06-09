Тимофей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Панова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Панова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Панова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Панова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр Григорьевич (Тимофеевич)

Мать ребёнка: Панова Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Елена Николаевна

Смерть
Неизвестно

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