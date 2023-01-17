Сучкова (Бугаро) Людмила Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучкова (Бугаро) Людмила Геннадьевна

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Место рождения

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

11.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1969

Отец: Бугаро Геннадий Семенович

Мать: Бугаро Екатерина Антоновна

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
06.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сучков Александр Александрович

Лыткарино, Лыткарино, Московская область
Рождение ребёнка
28.12.1990

Сын: Сучков Антон Александрович

Отец ребёнка: Сучков Александр Александрович

Лыткарино, Лыткарино, Московская область
Рождение ребёнка
25.03.2010

Дочь: Сучкова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Сучков Александр Александрович

Лыткарино, Лыткарино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сучков Александр Александрович

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