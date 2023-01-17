Сучкова (Бугаро) Людмила Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения11.01.1969
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1969
Рождение ребёнка
06.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сучков Александр Александрович
Рождение ребёнка
28.12.1990
Сын: Сучков Антон Александрович
Отец ребёнка: Сучков Александр Александрович
Рождение ребёнка
25.03.2010
Дочь: Сучкова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Сучков Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно