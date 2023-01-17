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Бугаро Геннадий Семенович

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Место рождения

Орловка, Саргатский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бугаро Семён

Мать: не указана

Орловка, Саргатский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.01.1969

Дочь: Сучкова Людмила Геннадьевна

Мать ребёнка: Бугаро Екатерина Антоновна

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугаро Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Бугаро Екатерина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугаро Екатерина Антоновна

Смерть
Неизвестно
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