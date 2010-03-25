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Сучкова Екатерина Александровна
Сучкова Екатерина Александровна
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Место рождения
Лыткарино
, Лыткарино, Московская область
Дата рождения
25.03.2010
Пол
Женский
Отец
Сучков Александр Александрович
1965 г.р.
Мать
Сучкова (Бугаро) Людмила Геннадьевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.2010
Отец:
Сучков Александр Александрович
Мать:
Сучкова Людмила Геннадьевна
Лыткарино
, Лыткарино, Московская область
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