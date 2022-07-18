Бугаро (Хохлова) Екатерина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаро (Хохлова) Екатерина Антоновна

Место рождения

Хохлово, Саргатский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хохлов Антон

Мать: не указана

Хохлово, Саргатский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугаро Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Бугаро Геннадий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугаро Геннадий Семенович

Рождение ребёнка
11.01.1969

Дочь: Сучкова (Бугаро) Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: Бугаро Геннадий Семенович

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область

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