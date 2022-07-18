Бугаро (Хохлова) Екатерина Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хохлов Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бугаро Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Бугаро Геннадий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1969
Дочь: Сучкова (Бугаро) Людмила Геннадьевна
Отец ребёнка: Бугаро Геннадий Семенович
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область