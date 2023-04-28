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Тимофей Васильев

Место рождения

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Жена

Около 1760 г.р.

Дети

Около 1786 г.р.
Около 1788 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1792 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Василий Герасимов (Килдыбаев)

Мать: Ксения Иванова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Авдотья Тимофеева

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Максим Тимофеев

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Иванова

взята той же округи Ивановой сотни Иванова из деревни Средней Шудьи новокрещенская дочь
Смерть
Неизвестно
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