Тимофей Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Василий Герасимов (Килдыбаев)
Мать: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Авдотья Тимофеева
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Максим Тимофеев
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Иванова
взята той же округи Ивановой сотни Иванова из деревни Средней Шудьи новокрещенская дочь
Смерть
Неизвестно