Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Иванова

Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Около 1786 г.р.
Около 1788 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1792 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Авдотья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Максим Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Васильев

взята той же округи Ивановой сотни Иванова из деревни Средней Шудьи новокрещенская дочь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close