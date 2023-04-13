Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Авдотья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Максим Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Васильев
взята той же округи Ивановой сотни Иванова из деревни Средней Шудьи новокрещенская дочь
Смерть
Неизвестно