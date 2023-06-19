Василий (Келдыяр) Герасимов (Килдыбаев)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Килдыбай Килбаев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Яков Васильев
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Иванова
Смерть
1789