Василий (Келдыяр) Герасимов (Килдыбаев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий (Келдыяр) Герасимов (Килдыбаев)

Место рождения

Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

1713 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Около 1756 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1763 г.р.
Около 1774 г.р.

Добавил:

НВ
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Место
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Рождение
Около 1737

Отец: Килдыбай Килбаев

Мать: не указана

Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Яков Васильев

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Иванова

Смерть
1789
Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика