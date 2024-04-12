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Ксения Иванова

Место рождения

Старые Юбери, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Около 1756 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1763 г.р.
Около 1774 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые Юбери, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
взята той же сотни из деревни Юбери новокрещенская дочь
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Герасимов (Килдыбаев)

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Василий Герасимов (Килдыбаев)

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Яков Васильев

Отец ребёнка: Василий Герасимов (Килдыбаев)

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Герасимов (Килдыбаев)

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Герасимов (Килдыбаев)

Смерть
Неизвестно
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