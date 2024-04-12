Ксения Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
взята той же сотни из деревни Юбери новокрещенская дочь
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Герасимов (Килдыбаев)
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Василий Герасимов (Килдыбаев)
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Яков Васильев
Отец ребёнка: Василий Герасимов (Килдыбаев)
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Василий Герасимов (Килдыбаев)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно