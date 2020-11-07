Головнин Владимир
Место рожденияд.Крюково, Еловский р-н, Пермская область
Дата рождения11.02.1938
Дата смерти07.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1938
Отец: Головнин Пётр
Мать: Головнина Ефросинья
д.Крюково, Еловский р-н, Пермская область
Рождение ребёнка
?.09.1961
Дочь: Кротова Надежда
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Плишкари, Еловский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
д.Крюково, Еловский р-н, Пермская область
Смерть
07.11.2020
Пермь, Пермский, Пермский край