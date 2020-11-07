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Головнин Владимир

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Место рождения

д.Крюково, Еловский р-н, Пермская область

Дата рождения

11.02.1938

Дата смерти

07.11.2020

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1938

Отец: Головнин Пётр

Мать: Головнина Ефросинья

д.Крюково, Еловский р-н, Пермская область
Рождение ребёнка
?.09.1961

Дочь: Кротова Надежда

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Плишкари, Еловский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

д.Крюково, Еловский р-н, Пермская область
Смерть
07.11.2020
Пермь, Пермский, Пермский край
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