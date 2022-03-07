Кротова (Головнина) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1961
Дата смерти07.03.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1961
Отец: Головнин Владимир
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
07.03.2022
Пермь, Пермский, Пермский край