Кротова (Головнина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротова (Головнина) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1961

Дата смерти

07.03.2022

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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ИК
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Место
Комментарий
Рождение
?.09.1961

Отец: Головнин Владимир

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
07.03.2022
Пермь, Пермский, Пермский край
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