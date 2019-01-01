село Плишкари, село Плишкари, Еловский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Плишкари

Еловский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Плишкаринская волость
1) д. Плишкари на р. Амзе, вол. правл.Плишкаринское общество100286291Самов. посел. на башк. Гаинской дачеПравославные и раскольникиРусские47

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Осинский уезд, Плишкаринская волость
деревня Плишкари

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Еловский район
346809Плишкарисело57°01'00"55°04'00"O-40-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Еловский муниципальный район, Еловское сельское поселение
57618407141с Плишкарисело
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