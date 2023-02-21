Андреев Филиппк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Филиппк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Андреев ? Андрей

Мать: не указана

Андреев - не настоящая фамилия?
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Пелагея (Полина)

Мать ребёнка: Андреева Дарья Даниловна

Рождение ребёнка
06.04.1913

Дочь: Посадова Александра

Мать ребёнка: Андреева Дарья Даниловна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1915

Сын: Андреев Сергей

Мать ребёнка: Андреева Дарья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Дарья Даниловна

На фотографии:Дарья Даниловна,Полина Филипповна,Александра Филипповна,Сергей Филлипович
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Андреева Дарья Даниловна

Работа или профессия
Неизвестно
дополнительная информация http://www.fgurgia.ru/showObject.do?object=27901812 и ещё здесь http://encblago.lfond.spb.ru/showObject.do?object=2806450157
Работа или профессия
Неизвестно
http://walkspb.ru/zd/kosaya15.html
Смерть
1925
Причина смерти: крупозное воспаление левого легкого
Похороны
Неизвестно
Смоленское кл., Ленинград
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