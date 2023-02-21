Андреев Филиппк
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1925
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Андреев ? Андрей
Мать: не указана
Андреев - не настоящая фамилия?
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Пелагея (Полина)
Мать ребёнка: Андреева Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
06.04.1913
Дочь: Посадова Александра
Мать ребёнка: Андреева Дарья Даниловна
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1915
Сын: Андреев Сергей
Мать ребёнка: Андреева Дарья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Дарья Даниловна
На фотографии:Дарья Даниловна,Полина Филипповна,Александра Филипповна,Сергей Филлипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Андреева Дарья Даниловна
Работа или профессия
Неизвестно
дополнительная информация http://www.fgurgia.ru/showObject.do?object=27901812 и ещё здесь http://encblago.lfond.spb.ru/showObject.do?object=2806450157
Работа или профессия
Неизвестно
http://walkspb.ru/zd/kosaya15.html
Смерть
1925
Причина смерти: крупозное воспаление левого легкого
Похороны
Неизвестно
Смоленское кл., Ленинград