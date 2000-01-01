Посадова (Андреева) Александра
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения06.04.1913
Дата смерти14.04.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1913
Отец: Андреев Филиппк
Мать: Андреева Дарья Даниловна
Санкт-Петербург
Крещение
1913
Санкт-Петербург, В.О., Андреевский собор
восприемники: Воробьева Анисия Константинова, крестьянка Псковской губ., Порховского уезда, д.Лихачевка; Федоров Иаков Феофанов, крест. Новгородской губ., Боровичского уезда, Васильевской волости, д... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1932
Дочь: Мовкаленко Александра Константиновна
Отец ребёнка: Посадов Константин
Ленинград
Смерть
14.04.1969
Ленинград