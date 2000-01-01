Посадова (Андреева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посадова (Андреева) Александра

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

06.04.1913

Дата смерти

14.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1913

Отец: Андреев Филиппк

Мать: Андреева Дарья Даниловна

Санкт-Петербург
Крещение
1913
Санкт-Петербург, В.О., Андреевский собор
восприемники: Воробьева Анисия Константинова, крестьянка Псковской губ., Порховского уезда, д.Лихачевка; Федоров Иаков Феофанов, крест. Новгородской губ., Боровичского уезда, Васильевской волости, д... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1932

Дочь: Мовкаленко Александра Константиновна

Отец ребёнка: Посадов Константин

Ленинград
Смерть
14.04.1969
Ленинград
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