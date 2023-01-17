Андреева Дарья Даниловна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Даниил Ерофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Пелагея (Полина)
Отец ребёнка: Андреев Филиппк
Рождение ребёнка
06.04.1913
Дочь: Посадова Александра
Отец ребёнка: Андреев Филиппк
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1915
Сын: Андреев Сергей
Отец ребёнка: Андреев Филиппк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Андреев Филиппк
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Филиппк
На фотографии:Дарья Даниловна,Полина Филипповна,Александра Филипповна,Сергей Филлипович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1959