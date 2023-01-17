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Андреева Дарья Даниловна

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Место рождения

Лихачевка, Дедовичский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Даниил Ерофеев

Мать: не указана

Лихачевка, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Пелагея (Полина)

Отец ребёнка: Андреев Филиппк

Рождение ребёнка
06.04.1913

Дочь: Посадова Александра

Отец ребёнка: Андреев Филиппк

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1915

Сын: Андреев Сергей

Отец ребёнка: Андреев Филиппк

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Андреев Филиппк

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Филиппк

На фотографии:Дарья Даниловна,Полина Филипповна,Александра Филипповна,Сергей Филлипович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1959
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