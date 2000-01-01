Андреев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Андреев Филиппк
Мать: Андреева Дарья Даниловна
Военная служба
09.07.1944
ранен
Военная служба
05.05.1945
Брно
Военная награда
Неизвестно
ордена Красной Звезды, красного Знаени, Отечественной Войны 1 и 2 степеней, Славы 3-й степени, медаль За Отвагу.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копалева Валентина
Мать ребёнка: Ася
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ася
Ленинград
Военная служба
Неизвестно
Смерть
1993