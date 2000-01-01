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Андреев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Андреев Филиппк

Мать: Андреева Дарья Даниловна

Военная служба
09.07.1944
ранен
Военная служба
05.05.1945
Брно
Военная награда
Неизвестно
ордена Красной Звезды, красного Знаени, Отечественной Войны 1 и 2 степеней, Славы 3-й степени, медаль За Отвагу.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копалева Валентина

Мать ребёнка: Ася

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ася

Ленинград
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Ася

Смерть
1993
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