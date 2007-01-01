Мовкаленко (Посадова) Александра Константиновна
Место рожденияЛенинград
Дата рождения27.06.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1932
Отец: Посадов Константин
Мать: Посадова Александра
Ленинград
Образование
1940
Бракосочетание
01.06.1957
Ленинград
Рождение ребёнка
14.07.1958
Сын: Мовкаленко Сергей
Отец ребёнка: Мовкаленко Геннадий Егорович
Ленинград
Рождение ребёнка
26.07.1965
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Мовкаленко Геннадий Егорович
Ленинград
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно