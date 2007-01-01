Мовкаленко (Посадова) Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовкаленко (Посадова) Александра Константиновна

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Место рождения

Ленинград

Дата рождения

27.06.1932

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1932

Отец: Посадов Константин

Мать: Посадова Александра

Ленинград
Образование
1940
Бракосочетание
01.06.1957

Муж: Мовкаленко Геннадий Егорович

Ленинград
Рождение ребёнка
14.07.1958

Сын: Мовкаленко Сергей

Отец ребёнка: Мовкаленко Геннадий Егорович

Ленинград
Рождение ребёнка
26.07.1965

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Мовкаленко Геннадий Егорович

Ленинград
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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