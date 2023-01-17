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Мовкаленко Геннадий Егорович

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Место рождения

17-й Партсъезд

Дата рождения

16.12.1931

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1931

Отец: Мовкаленко Георгий (Егор)

Мать: Мовкаленко Татьяна

17-й Партсъезд
Томская обл., Шегарский район
Бракосочетание
01.06.1957

Жена: Мовкаленко Александра Константиновна

Ленинград
Рождение ребёнка
14.07.1958

Сын: Мовкаленко Сергей

Мать ребёнка: Мовкаленко Александра Константиновна

Ленинград
Рождение ребёнка
26.07.1965

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Мовкаленко Александра Константиновна

Ленинград
Смерть
2013
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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