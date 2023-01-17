Мовкаленко Геннадий Егорович
Место рождения17-й Партсъезд
Дата рождения16.12.1931
Дата смерти2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1931
Отец: Мовкаленко Георгий (Егор)
Мать: Мовкаленко Татьяна
17-й Партсъезд
Томская обл., Шегарский район
Бракосочетание
01.06.1957
Ленинград
Рождение ребёнка
14.07.1958
Сын: Мовкаленко Сергей
Мать ребёнка: Мовкаленко Александра Константиновна
Ленинград
Рождение ребёнка
26.07.1965
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Мовкаленко Александра Константиновна
Ленинград
Смерть
2013
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния