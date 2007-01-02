Мовкаленко Георгий (Егор) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовкаленко Георгий (Егор)

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Место рождения

с.Покровка Шегарского района Томской губ.

Дата рождения

26.11.1901

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1901

Отец: Мовкаленко Роман

Мать: Мовкаленко Дарья

с.Покровка Шегарского района Томской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1931

Сын: Мовкаленко Геннадий Егорович

Мать ребёнка: Мовкаленко Татьяна

17-й Партсъезд
Томская обл., Шегарский район
Рождение ребёнка
28.07.1943

Сын: Мовкаленко Илья

Мать ребёнка: Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.09.1950

Дочь: Сопина Раиса

Мать ребёнка: Вера Фёдоровна

Смерть
1974
Жуково, Кривошеинский р-н, Томская обл.
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