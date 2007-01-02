Мовкаленко Георгий (Егор)
Место рожденияс.Покровка Шегарского района Томской губ.
Дата рождения26.11.1901
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1901
Отец: Мовкаленко Роман
Мать: Мовкаленко Дарья
с.Покровка Шегарского района Томской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1931
Сын: Мовкаленко Геннадий Егорович
Мать ребёнка: Мовкаленко Татьяна
17-й Партсъезд
Томская обл., Шегарский район
Рождение ребёнка
28.07.1943
Сын: Мовкаленко Илья
Мать ребёнка: Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.09.1950
Дочь: Сопина Раиса
Мать ребёнка: Вера Фёдоровна
Смерть
1974
Жуково, Кривошеинский р-н, Томская обл.