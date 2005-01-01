Мовкаленко (Крупененко) Татьяна
Место рожденияКривошеинский район Томской обл.
Дата рождения08.03.1911
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1911
Отец: Крупиненко Антон
Мать: Крупиненко Хавронья
Кривошеинский район Томской обл.
Рождение ребёнка
16.12.1931
Сын: Мовкаленко Геннадий Егорович
Отец ребёнка: Мовкаленко Георгий (Егор)
17-й Партсъезд
Томская обл., Шегарский район
Смерть
2005
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Вырица