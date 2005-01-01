Мовкаленко (Крупененко) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМовкаленко (Крупененко) Татьяна

Мовкаленко (Крупененко) Татьяна

avatar

Место рождения

Кривошеинский район Томской обл.

Дата рождения

08.03.1911

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1911

Отец: Крупиненко Антон

Мать: Крупиненко Хавронья

Кривошеинский район Томской обл.
Рождение ребёнка
16.12.1931

Сын: Мовкаленко Геннадий Егорович

Отец ребёнка: Мовкаленко Георгий (Егор)

17-й Партсъезд
Томская обл., Шегарский район
Смерть
2005
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Вырица
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close