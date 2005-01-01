Крупиненко Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крупиненко Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Казакова Неонила
Мать ребёнка: Крупиненко Хавронья
Рождение ребёнка
1910
Сын: Крупиненко Илья
Мать ребёнка: Крупиненко Хавронья
Рождение ребёнка
08.03.1911
Дочь: Мовкаленко Татьяна
Мать ребёнка: Крупиненко Хавронья
Кривошеинский район Томской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Крупиненко Хавронья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крупиненко Хавронья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Крупиненко Хавронья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сима (Серафима)
Мать ребёнка: Крупиненко Хавронья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупиненко Гаврила
Мать ребёнка: Крупиненко Хавронья
Смерть
Неизвестно