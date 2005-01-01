Крупиненко Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупиненко Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крупиненко Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Казакова Неонила

Мать ребёнка: Крупиненко Хавронья

Рождение ребёнка
1910

Сын: Крупиненко Илья

Мать ребёнка: Крупиненко Хавронья

Рождение ребёнка
08.03.1911

Дочь: Мовкаленко Татьяна

Мать ребёнка: Крупиненко Хавронья

Кривошеинский район Томской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Крупиненко Хавронья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупиненко Хавронья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Крупиненко Хавронья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сима (Серафима)

Мать ребёнка: Крупиненко Хавронья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупиненко Гаврила

Мать ребёнка: Крупиненко Хавронья

Смерть
Неизвестно
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