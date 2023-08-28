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Федорова Раиса Гавриилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинин Гавриил Ермолаев

Мать: Калинина Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
06.05.1900

Сын: Федоров Николай Миронов

Отец ребёнка: Федоров Мирон Андрианов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1903

Дочь: Ольга Миронова

Отец ребёнка: Федоров Мирон Андрианов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1905

Сын: Федоров Алексей Миронов

Отец ребёнка: Федоров Мирон Андрианов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1907

Сын: Федоров Василий Миронов

Отец ребёнка: Федоров Мирон Андрианов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1909

Сын: Федоров Серафим Миронович

Отец ребёнка: Федоров Мирон Андрианов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1911

Дочь: Мария Миронова

Отец ребёнка: Федоров Мирон Андрианов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Мирон Андрианов

Смерть
Неизвестно
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