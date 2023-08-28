Федорова Раиса Гавриилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1900
Отец ребёнка: Федоров Мирон Андрианов
Рождение ребёнка
01.07.1903
Дочь: Ольга Миронова
Отец ребёнка: Федоров Мирон Андрианов
Рождение ребёнка
26.02.1905
Отец ребёнка: Федоров Мирон Андрианов
Рождение ребёнка
26.02.1907
Отец ребёнка: Федоров Мирон Андрианов
Рождение ребёнка
1909
Сын: Федоров Серафим Миронович
Отец ребёнка: Федоров Мирон Андрианов
Рождение ребёнка
24.03.1911
Дочь: Мария Миронова
Отец ребёнка: Федоров Мирон Андрианов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно