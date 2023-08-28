Федоров Серафим Миронович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти13.10.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Федоров Мирон Андрианов
Бракосочетание
06.12.1934
Рождение ребёнка
27.06.1935
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Военная служба
1941
Задонск, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Задонский РВК
Смерть
13.10.1941