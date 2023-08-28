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Федоров Серафим Миронович

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Место рождения

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1909

Дата смерти

13.10.1941

Пол

Мужской

Отец

До 1881 г.р.

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Федоров Мирон Андрианов

Мать: Федорова Раиса Гавриилова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
06.12.1934

Жена: Федорова (Молодых) Варвара Петровна

Рождение ребёнка
27.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова (Молодых) Варвара Петровна

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова (Молодых) Варвара Петровна

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова (Молодых) Варвара Петровна

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Военная служба
1941
Задонск, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Задонский РВК
Смерть
13.10.1941

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