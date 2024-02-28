Федоров Мирон Андрианов
Место рождения
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Отец: Федоров Андриан Акимов
Мать: Федорова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
06.05.1900
Мать ребёнка: Федорова Раиса Гавриилова
Рождение ребёнка
01.07.1903
Дочь: Ольга Миронова
Мать ребёнка: Федорова Раиса Гавриилова
Рождение ребёнка
26.02.1905
Мать ребёнка: Федорова Раиса Гавриилова
Рождение ребёнка
26.02.1907
Мать ребёнка: Федорова Раиса Гавриилова
Рождение ребёнка
1909
Сын: Федоров Серафим Миронович
Мать ребёнка: Федорова Раиса Гавриилова
Рождение ребёнка
24.03.1911
Дочь: Мария Миронова
Мать ребёнка: Федорова Раиса Гавриилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно