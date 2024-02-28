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Федоров Мирон Андрианов

Место рождения

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: Федоров Андриан Акимов

Мать: Федорова Марфа Иванова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1900

Сын: Федоров Николай Миронов

Мать ребёнка: Федорова Раиса Гавриилова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1903

Дочь: Ольга Миронова

Мать ребёнка: Федорова Раиса Гавриилова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1905

Сын: Федоров Алексей Миронов

Мать ребёнка: Федорова Раиса Гавриилова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1907

Сын: Федоров Василий Миронов

Мать ребёнка: Федорова Раиса Гавриилова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1909

Сын: Федоров Серафим Миронович

Мать ребёнка: Федорова Раиса Гавриилова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1911

Дочь: Мария Миронова

Мать ребёнка: Федорова Раиса Гавриилова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Раиса Гавриилова

Смерть
Неизвестно
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