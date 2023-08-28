Калинина Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова (Калинина) Мария Гавриилова
Отец ребёнка: Калинин Гавриил Ермолаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Раиса Гавриилова
Отец ребёнка: Калинин Гавриил Ермолаев
Рождение ребёнка
До 1877
Отец ребёнка: Калинин Гавриил Ермолаев
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Калинина) Надежда Гавриилова
Отец ребёнка: Калинин Гавриил Ермолаев
Рождение ребёнка
05.09.1881
Дочь: (Калинина) Вера Гавриилова
Отец ребёнка: Калинин Гавриил Ермолаев
Рождение ребёнка
04.04.1885
Отец ребёнка: Калинин Гавриил Ермолаев
Смерть
Неизвестно