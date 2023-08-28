Калинина Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Евдокия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова (Калинина) Мария Гавриилова

Отец ребёнка: Калинин Гавриил Ермолаев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Раиса Гавриилова

Отец ребёнка: Калинин Гавриил Ермолаев

Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Калинин Иван Гавриилов

Отец ребёнка: Калинин Гавриил Ермолаев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Калинина) Надежда Гавриилова

Отец ребёнка: Калинин Гавриил Ермолаев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.09.1881

Дочь: (Калинина) Вера Гавриилова

Отец ребёнка: Калинин Гавриил Ермолаев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.04.1885

Сын: Калинин Кирилл Гавриилов

Отец ребёнка: Калинин Гавриил Ермолаев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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