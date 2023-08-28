(Калинина) Надежда Гавриилова
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
29.10.1900
Покровская церковь
Рождение ребёнка
24.06.1901
Дочь: (Комова) Вера Димитриева
Отец ребёнка: Комов Димитрий Сидоров
Рождение ребёнка
18.10.1903
Сын: Комов Иван Димитриев
Отец ребёнка: Комов Димитрий Сидоров
Рождение ребёнка
02.06.1911
Дочь: (Комова) Ольга Димитриева
Отец ребёнка: Комов Димитрий Сидоров
Рождение ребёнка
27.02.1916
Сын: Комов Иван Димитриев
Отец ребёнка: Комов Димитрий Сидоров
Смерть
Неизвестно