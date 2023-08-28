(Калинина) Надежда Гавриилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Калинина) Надежда Гавриилова

(Калинина) Надежда Гавриилова

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Калинин Гавриил Ермолаев

Мать: Калинина Евдокия Григорьева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
29.10.1900

Муж: Комов Димитрий Сидоров

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
24.06.1901

Дочь: (Комова) Вера Димитриева

Отец ребёнка: Комов Димитрий Сидоров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.10.1903

Сын: Комов Иван Димитриев

Отец ребёнка: Комов Димитрий Сидоров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.06.1911

Дочь: (Комова) Ольга Димитриева

Отец ребёнка: Комов Димитрий Сидоров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.02.1916

Сын: Комов Иван Димитриев

Отец ребёнка: Комов Димитрий Сидоров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.