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Комов Димитрий Сидоров

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Комов Исидор

Мать: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
29.10.1900

Жена: (Калинина) Надежда Гавриилова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
24.06.1901

Дочь: (Комова) Вера Димитриева

Мать ребёнка: (Калинина) Надежда Гавриилова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.10.1903

Сын: Комов Иван Димитриев

Мать ребёнка: (Калинина) Надежда Гавриилова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.06.1911

Дочь: (Комова) Ольга Димитриева

Мать ребёнка: (Калинина) Надежда Гавриилова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.02.1916

Сын: Комов Иван Димитриев

Мать ребёнка: (Калинина) Надежда Гавриилова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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