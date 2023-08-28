Комов Димитрий Сидоров
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Комов Исидор
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1900
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
24.06.1901
Дочь: (Комова) Вера Димитриева
Мать ребёнка: (Калинина) Надежда Гавриилова
Рождение ребёнка
18.10.1903
Сын: Комов Иван Димитриев
Мать ребёнка: (Калинина) Надежда Гавриилова
Рождение ребёнка
02.06.1911
Дочь: (Комова) Ольга Димитриева
Мать ребёнка: (Калинина) Надежда Гавриилова
Рождение ребёнка
27.02.1916
Сын: Комов Иван Димитриев
Мать ребёнка: (Калинина) Надежда Гавриилова
Смерть
Неизвестно