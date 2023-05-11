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Обухов Петр Прокопьевич

Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Обухов Прокопий Иванов

Мать: Обухова Дария Варфоломеева

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1886

Сын: Обухов Николай Петров

Мать ребёнка: Обухова ?

Рождение ребёнка
1894

Сын: Обухов Андрей Петров

Мать ребёнка: Обухова ?

Рождение ребёнка
1897

Сын: Обухов Петров

Мать ребёнка: Обухова ?

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Петровна

Мать ребёнка: Обухова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова ?

Смерть
Неизвестно
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