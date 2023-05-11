Обухов Петр Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Обухов Прокопий Иванов
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Обухова ?
Рождение ребёнка
1894
Сын: Обухов Андрей Петров
Мать ребёнка: Обухова ?
Рождение ребёнка
1897
Сын: Обухов Петров
Мать ребёнка: Обухова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова ?
Смерть
Неизвестно