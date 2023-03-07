Обухова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Обухов Николай Петров

Отец ребёнка: Обухов Петр Прокопьевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Обухов Андрей Петров

Отец ребёнка: Обухов Петр Прокопьевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Обухов Петров

Отец ребёнка: Обухов Петр Прокопьевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Петровна

Отец ребёнка: Обухов Петр Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Петр Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1917
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