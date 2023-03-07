Обухова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Обухов Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Обухов Андрей Петров
Отец ребёнка: Обухов Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Обухов Петров
Отец ребёнка: Обухов Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Петровна
Отец ребёнка: Обухов Петр Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1917