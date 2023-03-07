Обухов Андрей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Андрей Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1857 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Обухов Петр Прокопьевич

Мать: Обухова ?

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Наталия Иванова

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Наталия Иванова

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Наталия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Наталия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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