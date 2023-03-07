Обухов Андрей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Обухов Петр Прокопьевич
Мать: Обухова ?
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1928
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Наталия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно