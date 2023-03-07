Обухова Наталия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1928
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обухов Андрей Петров
Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно