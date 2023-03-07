Обухова Наталия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Наталия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Андрей Петров

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Андрей Петров

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Андрей Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Андрей Петров

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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