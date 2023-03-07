Обухов Николай Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Обухов Петр Прокопьевич
Мать: Обухова ?
Рождение ребёнка
22.01.1922
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Обухова Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Обухова Пелагея Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Пелагея Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно