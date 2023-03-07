Обухов Николай Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Николай Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Обухов Петр Прокопьевич

Мать: Обухова ?

Рождение ребёнка
22.01.1922

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Обухова Пелагея Яковлева

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Обухова Пелагея Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Пелагея Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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