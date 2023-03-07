(Обухова) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Обухова) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Обухов Петр Прокопьевич

Мать: Обухова ?

Смерть
Неизвестно
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