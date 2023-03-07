Обухов Прокопий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Прокопий Иванов

Обухов Прокопий Иванов

avatar

Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Обухов Иоанн Васильевич

Мать: Обухова Васса Никитина

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Обухов Петр Прокопьевич

Мать ребёнка: Обухова Дария Варфоломеева

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Обухов Аверьян Прокопьев

Мать ребёнка: Обухова Дария Варфоломеева

Рождение ребёнка
18.12.1864 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Дария Варфоломеева

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Дария Варфоломеева

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close