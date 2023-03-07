Обухов Прокопий Иванов
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Обухов Иоанн Васильевич
Мать: Обухова Васса Никитина
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Обухова Дария Варфоломеева
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Обухова Дария Варфоломеева
Рождение ребёнка
18.12.1864 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обухова Дария Варфоломеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно