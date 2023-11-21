Белокур Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелокур Анна Ивановна

Белокур Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1877 ст.

Дочь: Христина Семеновна

Отец ребёнка: Белокур Семен Алексеевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
11.06.1879 ст.

Дочь: Белокур Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Белокур Семен Алексеевич

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокур Семен Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close