Белокур Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1877 ст.
Дочь: Христина Семеновна
Отец ребёнка: Белокур Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
11.06.1879 ст.
Дочь: Белокур Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Белокур Семен Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно