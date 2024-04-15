(Белокур) Юстиния Семеновна
Место рождения
Дата рождения02.10.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1884 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-J?i=339&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
02.10.1884 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
08.08.1898 ст.
Емельян Андреевич Андрияшенко
Восприемник
03.12.1899 ст.
Варвара Трофимовна Белокур
Восприемник
21.09.1900 ст.
Федор Андреевич Андрияшенко
Смерть
Неизвестно