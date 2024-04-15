(Белокур) Юстиния Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белокур) Юстиния Семеновна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

02.10.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1884 ст.

Отец: Белокур Семен Алексеевич

Мать: Белокур \\ Черненко Анна Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-J?i=339&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
02.10.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
08.08.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Емельян Андреевич Андрияшенко
Восприемник
03.12.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Варвара Трофимовна Белокур
Восприемник
21.09.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Андреевич Андрияшенко
Смерть
Неизвестно
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