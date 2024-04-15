Черненко Петр Терентьевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1896 ст.
Дата смерти18.09.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1896 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CD-L?i=197&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
16.01.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
восприесник слободы Стецковки Василий Иванович (фамилия замята) и деревни Кровной Мария ..силиева Гончаренкова | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
18.09.1896 ст.
Причина смерти: от сухотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CH-N?i=254&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
19.09.1896 ст.
на отведенном кладбище