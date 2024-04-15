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Черненко Петр Терентьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

15.01.1896 ст.

Дата смерти

18.09.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1896 ст.

Отец: Черненко Терентий Ефимович

Мать: Белокур \\ Черненко Анна Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CD-L?i=197&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
16.01.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
восприесник слободы Стецковки Василий Иванович (фамилия замята) и деревни Кровной Мария ..силиева Гончаренкова | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
18.09.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от сухотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CH-N?i=254&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
19.09.1896 ст.
на отведенном кладбище
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