Черненко Семен Терентьевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
02.02.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники: Федор Саввич Щербаков, Александра Васильевна Белокур
Рождение
02.02.1888 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHW-C?i=567&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно