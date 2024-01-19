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Черненко Семен Терентьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

02.02.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
02.02.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники: Федор Саввич Щербаков, Александра Васильевна Белокур
Рождение
02.02.1888 ст.

Отец: Черненко Терентий Ефимович

Мать: Белокур \\ Черненко Анна Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHW-C?i=567&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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