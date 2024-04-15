Черненко Пелагея Терентьевна
Место рождения
Дата рождения07.10.1892 ст.
Дата смерти13.01.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1892 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-J3X4-8?i=624&cc=3511744&cat=1009232
Крещение
08.10.1892 ст.
Рогозное, Сумська область
Иоанно-Воинская церковь
Смерть
13.01.1893 ст.
Причина смерти: слаборожденная
Похороны
14.01.1893 ст.
на отведенном кладбище