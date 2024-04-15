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Черненко Пелагея Терентьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

07.10.1892 ст.

Дата смерти

13.01.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1892 ст.

Отец: Черненко Терентий Ефимович

Мать: Белокур \\ Черненко Анна Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-J3X4-8?i=624&cc=3511744&cat=1009232
Крещение
08.10.1892 ст.
Рогозное, Сумська область
Иоанно-Воинская церковь
Смерть
13.01.1893 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная
Похороны
14.01.1893 ст.
на отведенном кладбище
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