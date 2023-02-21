Минин Афанасий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минин Афанасий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минин Павел

Мать: Минина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Анатолий Афанасьевич

Мать ребёнка: Минина Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: Минина Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Минина Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Минина Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Антон Афанасьевич

Мать ребёнка: Минина Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Минина Ульяна

Место жительства
Неизвестно
Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина Ульяна

Смерть
Неизвестно
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