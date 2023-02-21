Минин Афанасий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минин Павел
Мать: Минина Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Анатолий Афанасьевич
Мать ребёнка: Минина Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Владимир Афанасьевич
Мать ребёнка: Минина Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Минина Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Минина Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Минина Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Минина Ульяна
Место жительства
Неизвестно
Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минина Ульяна
Смерть
Неизвестно