Минин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Дементьевская Попонаволоцкой волости Шенкурского уезда Архангельской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Павловна
Мать ребёнка: Минина Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минина Ульяна Павловна
Мать ребёнка: Минина Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Минина Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Минина Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно