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Минин Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Дементьевская Попонаволоцкой волости Шенкурского уезда Архангельской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Павловна

Мать ребёнка: Минина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минина Ульяна Павловна

Мать ребёнка: Минина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Минина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Александр Павлович

Мать ребёнка: Минина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Никита Павлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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