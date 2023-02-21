Минина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
дер. Дементьевская Попонаволоцкой волости Шенкурского уезда Архангельской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Павловна
Отец ребёнка: Минин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минина Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Минин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минин Павел
Место жительства
Неизвестно
Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно