Минина Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Анатолий Афанасьевич
Отец ребёнка: Минин Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Минин Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Минин Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минин Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минин Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Минин Афанасий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно