Шувалова (Нарышкина) Софья Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова (Нарышкина) Софья Львовна

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

1829

Дата смерти

28.10.1894

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Нарышкин Лев Александрович

Мать: Нарышкина Ольга Станиславовна

Одесса, Одеська область
Злые языки утверждали, что она дочь Михаила Семёновича Воронцова.
Место жительства
1838
Софья с матерью сопровождала отца для его лечения за границу, где они провели несколько лет. Они подолгу жили в Вене, Берлине, Мюнхене, Риме.
Бракосочетание
?.02.1846

Муж: Шувалов Пётр Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.02.1847

Сын: Шувалов Павел Петрович

Отец ребёнка: Шувалов Пётр Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Шуваловский дворец. Титул: граф.
Рождение ребёнка
17.08.1848

Дочь: Долгорукова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Шувалов Пётр Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Шуваловский дворец. Титул: графиня.
Рождение ребёнка
09.02.1850

Дочь: Орлова Варвара Петровна

Отец ребёнка: Шувалов Пётр Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Шуваловский дворец. Титул: графиня.
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кантакузен Мария Петровна

Отец ребёнка: Шувалов Пётр Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Шуваловский дворец. Титул: графиня.
Рождение ребёнка
16.10.1857

Дочь: Бенкендорф Софья Петровна

Отец ребёнка: Шувалов Пётр Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Шуваловский дворец. Титул: графиня.
Рождение ребёнка
11.08.1864

Дочь: Бобринская Елена Петровна

Отец ребёнка: Шувалов Пётр Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Шуваловский дворец. Титул: графиня.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.10.1894
Тальное, Черкаська область
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