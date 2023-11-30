Шувалова (Нарышкина) Софья Львовна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти28.10.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Злые языки утверждали, что она дочь Михаила Семёновича Воронцова.
Место жительства
1838
Софья с матерью сопровождала отца для его лечения за границу, где они провели несколько лет. Они подолгу жили в Вене, Берлине, Мюнхене, Риме.
Бракосочетание
?.02.1846
Рождение ребёнка
14.02.1847
Отец ребёнка: Шувалов Пётр Павлович
Шуваловский дворец. Титул: граф.
Рождение ребёнка
17.08.1848
Дочь: Долгорукова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Шувалов Пётр Павлович
Шуваловский дворец. Титул: графиня.
Рождение ребёнка
09.02.1850
Дочь: Орлова Варвара Петровна
Отец ребёнка: Шувалов Пётр Павлович
Шуваловский дворец. Титул: графиня.
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кантакузен Мария Петровна
Отец ребёнка: Шувалов Пётр Павлович
Шуваловский дворец. Титул: графиня.
Рождение ребёнка
16.10.1857
Дочь: Бенкендорф Софья Петровна
Отец ребёнка: Шувалов Пётр Павлович
Шуваловский дворец. Титул: графиня.
Рождение ребёнка
11.08.1864
Дочь: Бобринская Елена Петровна
Отец ребёнка: Шувалов Пётр Павлович
Шуваловский дворец. Титул: графиня.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.10.1894
Тальное, Черкаська область