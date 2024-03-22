Бенкендорф (Шувалова) Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бенкендорф (Шувалова) Софья Петровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

16.10.1857

Дата смерти

01.06.1928

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1857

Отец: Шувалов Пётр Павлович

Мать: Шувалова Софья Львовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Шуваловский дворец. Титул: графиня.
Бракосочетание
16.10.1879

Муж: Бенкендорф Александр Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1880

Сын: Бенкендорф Константин Александрович

Отец ребёнка: Бенкендорф Александр Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: граф.
Рождение ребёнка
1882

Сын: Бенкендорф Пётр Александрович

Отец ребёнка: Бенкендорф Александр Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: граф
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ридли Наталья Александровна

Отец ребёнка: Бенкендорф Александр Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: графиня.
Место жительства
1902
Переехала по месту службы мужа.
Место жительства
Неизвестно
Ипсвич, Великобритания
Смерть
01.06.1928
Ипсвич, Великобритания
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