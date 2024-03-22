Бенкендорф (Шувалова) Софья Петровна
Место рождения
Дата рождения16.10.1857
Дата смерти01.06.1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1857
Отец: Шувалов Пётр Павлович
Мать: Шувалова Софья Львовна
Шуваловский дворец. Титул: графиня.
Бракосочетание
16.10.1879
Рождение ребёнка
1880
Сын: Бенкендорф Константин Александрович
Отец ребёнка: Бенкендорф Александр Константинович
Титул: граф.
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бенкендорф Пётр Александрович
Отец ребёнка: Бенкендорф Александр Константинович
Титул: граф
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ридли Наталья Александровна
Отец ребёнка: Бенкендорф Александр Константинович
Титул: графиня.
Место жительства
1902
Переехала по месту службы мужа.
Место жительства
Неизвестно
Ипсвич, Великобритания
Смерть
01.06.1928
Ипсвич, Великобритания