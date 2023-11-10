Бенкендорф Александр Константинович
Место рождения
Дата рождения01.08.1849
Дата смерти11.01.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1849
(Берлин, Королевство Пруссия) Титул: граф. Католик.
Военная служба
1871
Воинское звание: камер-юнкер
Работа или профессия
1872
губернский секретарь | Место работы: Губернское Правление Должность: губернский секретарь
Бракосочетание
16.10.1879
Рождение ребёнка
1880
Сын: Бенкендорф Константин Александрович
Мать ребёнка: Бенкендорф Софья Петровна
Титул: граф.
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бенкендорф Пётр Александрович
Мать ребёнка: Бенкендорф Софья Петровна
Титул: граф
Работа или профессия
1883
Должность: церемониймейстер Двора Е.И.В.
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ридли Наталья Александровна
Мать ребёнка: Бенкендорф Софья Петровна
Титул: графиня.
Работа или профессия
С 1897 по 1902
Дания
Должность: чрезвычайный посланник и полномочный министр России в Дании. Как и большинство его предков, очень плохо знал русский язык (по свидетельству К.Д.Набокова, писать по-русски вообще не умел); и... Показать все
Работа или профессия
С 1902 по 1916
Должность: чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании.
Работа или профессия
Неизвестно
дипломат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.01.1917
Захоронен в крипте католического Вестминстерского собора.