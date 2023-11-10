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Бенкендорф Александр Константинович

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Место рождения

Берлин

Дата рождения

01.08.1849

Дата смерти

11.01.1917

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1849

Отец: Бенкендорф Константин Константинович

Мать: Бенкендорф Луиза Филипповна

(Берлин, Королевство Пруссия) Титул: граф. Католик.
Военная служба
1871
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Воинское звание: камер-юнкер
Работа или профессия
1872
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
губернский секретарь | Место работы: Губернское Правление Должность: губернский секретарь
Бракосочетание
16.10.1879

Жена: Бенкендорф Софья Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1880

Сын: Бенкендорф Константин Александрович

Мать ребёнка: Бенкендорф Софья Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: граф.
Рождение ребёнка
1882

Сын: Бенкендорф Пётр Александрович

Мать ребёнка: Бенкендорф Софья Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: граф
Работа или профессия
1883
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Должность: церемониймейстер Двора Е.И.В.
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ридли Наталья Александровна

Мать ребёнка: Бенкендорф Софья Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: графиня.
Работа или профессия
С 1897 по 1902
Дания
Должность: чрезвычайный посланник и полномочный министр России в Дании. Как и большинство его предков, очень плохо знал русский язык (по свидетельству К.Д.Набокова, писать по-русски вообще не умел); и... Показать все
Работа или профессия
С 1902 по 1916
Должность: чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании.
Работа или профессия
Неизвестно
дипломат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.01.1917
Захоронен в крипте католического Вестминстерского собора.
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