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Бенкендорф Пётр Александрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1882

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Бенкендорф Александр Константинович

Мать: Бенкендорф Софья Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: граф
Военная служба
Около 1905
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Конно-Гренадерский полк л.-гв. Воинское звание: ротмистр Участник русско-японской войны.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1915
Литва
Убит в бою в Первой мировой войне в Литве, где его отряд прикрывал эвакуацию станции по направлению в Петроград.
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