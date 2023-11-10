Бенкендорф Пётр Александрович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Титул: граф
Военная служба
Около 1905
Род войск: Конно-Гренадерский полк л.-гв. Воинское звание: ротмистр Участник русско-японской войны.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1915
Литва
Убит в бою в Первой мировой войне в Литве, где его отряд прикрывал эвакуацию станции по направлению в Петроград.