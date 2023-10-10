Нарышкина (Потоцкая) Ольга Станиславовна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти07.10.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место жительства
После 1802
Тульчин, Вінницька область
Ольга и старшая сестра София росли в юго-западных владениях Потоцких — в Тульчине, где находились два дворца их владетельного рода, и в Умани, где в честь их матери был разбит в 1793—1796 годах знамен... Показать все
Рождение
1802
Дочь польского магната Станислава Щенсного Потоцкого и знаменитой авантюристки Софии Глявоне, сестра графа Ивана Витта.
Место жительства
Около 1819
Первым кандидатом на руку Ольги был граф Михаил Андреевич Милорадович, который влюбился в молоденькую Ольгу. Ольга с позволения матери нередко посещала Милорадовича, просиживала с ним наедине по часу ... Показать все
Место жительства
Около 1820
Затем появился новый кандидат на её руку — 33-летний красавец князь Павел Лопухин, мать и сестра склоняли Ольгу на этот брак.
Место жительства
1821
По настоянию врачей графиня Потоцкая вместе с дочерью Ольгой выехала из Петербурга за границу на воды, где 12 ноября 1822 года в Берлине она скончалась. После смерти матери Ольга получила в наследство... Показать все
Место жительства
После 1823
Ольга отличалась более положительным характером, чем её старшая сестра, и, как и та, «славилась своею красотою», которая в сочетании с её практицизмом сыграла печальную роль в жизни её старшей сестры ... Показать все
Место жительства
?.01.1824
Кроме сестры Ольгу взялась опекать Елизавета Ксаверьевна Воронцова, супруга графа Михаила Семёновича Воронцова. Она приняла живейшее участие в её судьбе. Ольге срочно стали подыскивать жениха — им ста... Показать все
Бракосочетание
?.03.1824
Венчание 22-летней Ольги с 38-летним Нарышкиным состоялось в Одессе, где молодые и поселились после свадьбы. Брак оказался не из счастливых, в чём многие винили тётку Марию Антоновну Нарышкину, у кото... Показать все
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Шувалова Софья Львовна
Отец ребёнка: Нарышкин Лев Александрович
Злые языки утверждали, что она дочь Михаила Семёновича Воронцова.
Место жительства
1835
В Одессе поселилась Мария Антоновна Нарышкина с мужем, и Лев Нарышкин проводил у неё дни и ночи. В своем изящном доме Нарышкин, известный своим гостеприимством, устраивал блестящие приёмы. На них цари... Показать все
Место жительства
1838
Ольга с дочерью сопровождала мужа для его лечения за границу, где они провели несколько лет. Они подолгу жили в Вене, Берлине, Мюнхене, Риме.
Место жительства
?.02.1846
Единственная дочь Софка, безумно ею любимая, стала женой графа Петра Павловича Шувалова. Расставшись с дочерью, Ольга Станиславовна взяла на себя все заботы о больном муже. Здоровье Льва Нарышкина уху... Показать все
Место жительства
Около 1858
Уехала в Париж. Здесь происходили её последние встречи с П. Д. Киселевым.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.10.1861
Вторая французская империя. Похоронена на кладбище Пер-Лашез.