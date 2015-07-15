Колчанова (Колчанова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчанова (Колчанова) Татьяна

Место рождения

Германия

Дата рождения

16.10.1945

Дата смерти

15.07.2015

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1945

Отец: Колчанов Владимир Михайлович

Мать: Колчанова Раиса Валентиновна

Германия
Рождение ребёнка
21.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арчаков Валерий Иванович

Рождение ребёнка
25.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арчаков Валерий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованов Олег Петрович

Смерть
15.07.2015
Похороны
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область
Николо-Архангельское
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