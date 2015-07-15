Колчанова (Колчанова) Татьяна
Место рожденияГермания
Дата рождения16.10.1945
Дата смерти15.07.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1945
Германия
Рождение ребёнка
21.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арчаков Валерий Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арчаков Валерий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.2015
Похороны
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область
Николо-Архангельское