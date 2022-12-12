Колчанов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1919
Дата смерти03.05.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1919
Отец: Колчанов Михаил
Мать: Колчанова Лидия
Рождение ребёнка
16.10.1945
Дочь: Колчанова Татьяна
Мать ребёнка: Колчанова Раиса Валентиновна
Германия
Рождение ребёнка
05.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колчанова Раиса Валентиновна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.1993
Похороны
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область
Николо-Архангельское