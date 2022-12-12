Колчанов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчанов Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1919

Дата смерти

03.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1919

Отец: Колчанов Михаил

Мать: Колчанова Лидия

Рождение ребёнка
16.10.1945

Дочь: Колчанова Татьяна

Мать ребёнка: Колчанова Раиса Валентиновна

Германия
Рождение ребёнка
05.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колчанова Раиса Валентиновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колчанова Раиса Валентиновна

Смерть
03.05.1993
Похороны
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область
Николо-Архангельское
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